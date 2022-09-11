黃嫌因為手痠索性將腳踏車扛上機車後座，以右手騎車左手攙扶的方式，將腳踏車帶到5公里遠的大寮存放。（高市鳳山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

鳳山分局8日接獲周男報案，稱自己放在鳳山捷運站前的腳踏車不翼而飛，調閱監視器畫面，發現37歲的黃姓竊嫌為了偷腳踏車竟上演特技戲碼，利用右手騎乘機車，左手牽引腳踏車的方式，將腳踏車帶走，最後因手痠將腳踏車扛上機車後座，右手騎車左手扶著腳踏車，一路行駛5公里遠，特技般的技巧讓沿路民眾和警方全看傻眼。

周男將價值約6000元的腳踏車放置在鳳山捷運站前，沒想到黃嫌看到腳踏車未上鎖，自己又缺一台腳踏車來用，便心生歹念下手行竊，利用左手牽引腳踏車、右手騎車的方式將腳踏車帶走，後面因為手痠索性將腳踏車扛上機車後座，以右手騎車左手攙扶的方式，將腳踏車帶到5公里遠的大寮存放。

鳳山分局鳳崗派出所獲報後，立即調閱沿路監視器，發現黃嫌騎乘機車前往行竊，但偷車的方式不只讓沿路民眾看傻眼，警方對於黃嫌特技般的偷車方式也感到相當詫異，在3小時內依車牌號碼循線找到黃嫌，警方將偷來的腳踏車發還給周男，並將黃男依竊盜罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

鳳山分局提醒民眾，車站周邊停放車輛多，易遭宵小覬覦，務必將愛車停在妥適處所並上鎖防竊。