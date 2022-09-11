中秋連假最後1天，民進黨新竹市長參選人沈慧虹11日一早到十八尖山，向早起運動的民眾拜票。針對高虹安昨批果菜市場遷建延宕，沈慧虹強調，高虹安應提出具體可行地點和方案，不要刻意簡化問題，欺騙選票。

沈慧虹指出，果菜市場遷建一案，攤商尚未有遷移共識，有4成認為要原地改建，部分則認為要遷移，但所有政策都需要與市民溝通和協調。

沈也抨擊高虹安，近來政策論述非常空洞，也無具體可行方案，證明了高根本不了解新竹，沈也呼籲高虹安若承諾遷建，應明確提出可行的地點和方案，不要再用空洞口號欺騙選票。

至於柯文哲昨以民眾黨主席身分到香山助選，高虹安則提推動香山基礎建設，沈慧虹則表示，過去市府投逾70億元，打造17公里海岸、華德福學校、打通公道三、新闢三姓橋路，並改造香山運動中心和田徑場，盼對手不要選擇性遺忘，假裝看不見。

另外，高虹安也談到香山R1道路興建案停擺，沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥則說，R1道路徵收，恐讓1位老農民打拚一輩子的土地，最後一無所有，他指政策實施必須符合人性，不要用開發之名碾壓民意。

高虹安昨也提到要做電動車和自駕車示範園區，劉康彥指出，目前香山有「小黃公車」，服務公車沒有行駛的路線，他批評高虹安，整天信口開河只是「女版柯文哲」。

劉康彥指出，高虹安給出一堆模糊答案，卻不做功課，不知道哪些已經做過，也搞不清楚狀況，他說過去前新竹市長許明財推動電動公車失敗，反問高虹安難道還要再提一次？