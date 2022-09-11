「國光女神」陳依依不僅長相亮眼、還擁有E級好身材，最初是以「國光女神」身分進入演藝圈，是節目單位的寵兒，不過自2017年與納豆戀情曝光後，經常被人非議，其中甚至有人酸她「愛慕虛榮」。近日上節目聊這段起往事，坦言其實一度非常難過，不過最終選擇樂觀面對，並以高EQ態度找回自我。

依依近來上綜藝節目《11點熱吵店》表示，由於以前是國光女神，頭2年經常穿搭性感，在演藝圈大哥旁邊陪笑、偶爾表演簡單歌舞；不過後來和納豆開始交往後，多次被外界批評愛慕虛榮、只是有明星夢，其中甚至有人嘲諷「只要有錢，就可以跟什麼人在一起」，對此，她形容「就像是有男朋友後，就從神壇掉落」。

依依被罵後決定不再打扮性感，而是要重新檢視自己的專長。(圖/11點熱吵店 Youtube)

依依進一步表示，自和納豆交往後專長和特色不再受注意，人們一看到她只會說：「沒關係，反正她最後還不是跟納豆交往」，令她聽到當下非常難過；不過被罵完後她決定虛心檢討，並得出結論「那我不能再穿得很性感，也不能再陪笑。」，直言應該重新檢視自我專長。而最後營養系畢業的她，也確實靠著琢磨廚藝和流利口條，慢慢走出自己的路。

現在的依依穿搭改走甜美風，並靠著廚藝專長走出一條路。(圖/依依 IG)

事實上，納豆今年初因腦出血緊急開刀，期間一直有女友依依貼身照顧，並於5月平安出院返家，小情侶間的感情因此變更緊密。日前兩人相約去看陶晶瑩演唱會時，納豆也向大家比出讚的手勢；另一方面，恢復後的納豆，不時會在IG曬出美食照，不時亮相鏡頭的精神都很好，顯見身體狀況已大大改善。