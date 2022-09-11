中央氣象局於今(11)天上午8時30分發布今年第12號颱風「梅花」(國際命名 ：MUIFA)海上颱風警報，中央氣象局表示，受颱風外圍環流影響，北部、東北部為主要降雨區域，明後兩天將是最接近台灣的時候，強度上預計仍維持中度颱風等級，雨勢則更大。

根據氣象局資料顯示，上午時11時颱風中心位置在北緯22.6度，東經124.4度，即在鵝鑾鼻的東北東方約370公里海面上，以每小時8公里速度向北北西進行。

氣象局簡任技正伍婉華表示，受颱風外圍環流影響，北部、東北部為主要降雨區域，東半部海面和巴士海峽風浪也逐漸增大，蘭嶼已有3米長浪、台東則有2米長浪出現，從事海邊與海面活動務必留意。

伍婉華指出，今天颱風外圍雲系移進也帶來較大雨勢，尤其新竹以北、宜蘭、新北山區已有局部大雨，因此也針對基隆、宜蘭、新北、台北山區、桃園山區等發布豪雨特報，其他地區則有午後雷陣雨。今天北部、東北部、馬祖地區溫度略降，大約29度，其他地區則約30-31度。

目前颱風速度稍微減慢，預估周一(12)、周二(13)會往偏北方向移動，這兩天也是最接近台灣的時候，預計周三(14)才會加速離開。

伍婉華表示，就颱風動態來說，由於颱風進入導引氣流不是很明顯的環境，若稍微偏西就會更靠近我們，而強度上維持中度颱風，不過明天雨勢會較今天更大，要特別留意。