觀夕平台沙灘區域堆滿煙火垃圾。（程炳璋攝）

每年中秋節，海邊都成為民眾放煙火的熱門地點。（程炳璋攝）

放煙火成中秋烤肉的助興活動，台南市觀夕平台、林默娘公園與黃金海岸等地都是熱門燃放地點，巨大鞭炮聲入夜後吵的居民不得安寧，台南市環保局3天來接獲46件妨害安寧通報，開出8張罰單與109張勸導單，卻無法遏止民眾興致，10日晚間觀夕平台仍聚集人潮狂放煙火，直到11日凌晨2時許才逐漸散去。

中秋連假第2天，街道旁到處有民眾烤肉，順勢燃放煙火助興，更有人乾脆揪團到熱門燃放地點「尬炮」，盡情放煙火歡度中秋夜，引來附近居民不滿。

台南市明定晚間10時過後不得施放，台南市環保局連日來接獲不少妨害安寧投訴電話。

台南市8日起已派聯合稽查小組取締勸導，台南市漁港所封路管制進入碼頭區，民眾似乎不理稽查人員驅趕，10日晚間仍有大批民眾聚集在安平區觀夕平台沙灘，放煙火兼賞月。

還有攤商扮起「小蜜蜂」，當場兜售各式煙火，爆竹聲此起彼落響徹整晚，沙灘區煙硝味瀰漫，直到11日凌晨2時許，才逐漸消散，留下成堆的煙火垃圾。

台南市環保局強調，中秋節期間依規定晚間10時後不得施放爆竹煙火，違者將依噪音管制法第8條公告規定，可處3000元至3萬元罰款。若民眾不顧他人安寧，而燃放煙火，環保局不排除祭出最高金額3萬元裁罰。

台南市環保局長謝世傑表示，中秋連假仍會持續稽查妨害安寧案件，取締地點除觀夕平台，還包括其他地區的陳情案件，抵達現場時，若未查獲行為人，仍可依影像、車牌及現場蒐證情形追查行為人。