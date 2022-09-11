民進黨新北市長參選人林佳龍10日接受電視節目專訪時，預估他與新北市長侯友宜的選戰最後輸贏在10萬票，他今日受訪時再詳細說明3項原因，並自信認為這一戰「大有可為」。

林佳龍表示，第一個原因，是從他接受徵召至今，可以看到民調拉近，而且根據前三次新北市長選舉經驗，也發現現任者的民調數字比較穩定，挑戰者變動較大，因此競選團隊也做了一些分析，發現他與侯友宜民調拉近，而侯的支持度也已經從6成降到5成左右，和朱立倫最後的民調數字是一樣的。

林佳龍說，政黨支持度部分，民進黨也略高於國民黨，在民調的綜合參考之下，認為這一戰是大有可為，而第二個原因是他提出新北大翻新，由於侯友宜已經做了12年的市長、副市長，所以市民有3分之2支持新北大翻新訴求，還有他們提出的政見，但侯友宜相對來說有一些包袱。

林佳龍強調，第三個原因就是有一半以上的新北市民，不能接受侯友宜已經登記參選新北市長，又志在參選2024年總統大選，而兩者相差只有一年時間，如果從初選來看，更只有半年，顯然沒辦法專心市政，這個也是侯的罩門。