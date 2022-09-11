「台灣賽車教父」廖老大與館長陳之漢因為健身房互相槓上，廖老大於7日怒轟館長直播完全沒有內容，只會跟粉絲說「謝謝斗內」，猶如「網路乞丐」。8日館長也回嗆廖老大言語充滿歧視，並爆料廖老大靠老婆家拿錢創業。不過隨著激烈交戰多天，雙方態度也放軟不少，由館長起頭道歉，廖老大10日深夜在直播表示「自己臭幹譙館長很沒水準」，決定鄭重道歉。

廖老大在直播中「這一切都是一場誤會，雙方都沒有錯，每個人的立場不同，館長要維護他健身房的權益，我也要維護自己的飲料店。」，但他也強調不是因為自己說錯，而是因為拍影片罵他，「這真的很不好意思，我覺得我這樣很沒水準，一個直播主臭幹譙真的很沒禮貌。」

廖老大解釋，當初他只是在回答粉絲自己對健身房的觀點，沒有要求大家不要去健身房，館長可能是沒有看完全部直播，或被粉絲誤導，才導致2人誤會產生。不過他也進一步表示，這次跟館長吵架也不一定是壞事，因為2人聲量也隨著這次事件有所提高。

對於吵架此事，廖老大看得相當開，直說「新聞愈寫我愈紅！」，其實這次他跟館長的直播都有4萬人觀看，這對2個網紅來說都是加分的，並表示現在全台灣只有他的飲料能上新聞，「你有看過50嵐、茶湯會上過新聞嗎？越上新聞大家就覺得越奇怪，真的有這麼難喝嗎？廖老大飲料真的有臭酸嗎，大家會買來喝看看」，反而讓他的飲料店知名度又進一步提升。