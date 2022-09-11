台鐵員林至花壇段8日起因計軸器、電纜故障導致柵欄、號誌異常，連3天火車班次大亂，逾7萬名旅客行程延誤，直到今天才恢復正常運行。昨日一名網友截圖手機App畫面表示，台鐵列車大延遲、全塞在軌道上，最多延誤117分，忍不住感嘆，「沒想到火車也會有大塞車的一天」。

原PO昨（10）日於PTT八卦板指出，台鐵號誌異常從8日搶修到10日仍未修復，他好奇「過去也有號誌壞3天修不好的經驗嗎？」他根據Trans Taiwan App中的即時列車動態發現，幾乎每台列車都有延誤，預估最少晚24分、最多晚117分。

原PO發現幾乎所有的列車都誤點。（圖／翻攝自PTT）

原PO查詢列車即時地圖，看到超過20台列車塞在鐵道上，他忍不住替司機加油打氣說，「沒想到火車也有大塞車的一天」。

原PO發現即時地圖上，超過20輛列車塞在鐵道上。（圖／翻攝自PTT）

圖文曝光，網友紛紛留言，「司機在駕駛室還好，反而是列車長整個被罵翻」、「我在火車上，已臨時停車3次了，有種在高速公路塞車的錯覺」、「台鐵從以前就這樣了啦！去搭車從來沒準點過，有次也是等了2個多小時」、「要不要再召喚一次類火車？」

留言中也有不少人說，「票價不能調，人員補不足，設備老舊，能這樣不錯了啦」、「交通部要台鐵不准漲票價，台鐵只能年年虧損，硬撐然後被罵死」、「台灣交通費太便宜了，應該通通漲三倍」。