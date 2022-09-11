時的熱量資料後發現，原來脆海苔的「熱量密度」比月餅還高，近幾年來較流行的脆海苔，每100克的熱量最高可達700大卡，比平均每百克約400大卡的月餅高上許多，頗令人驚訝，提醒民眾在爽吃脆海苔時，要注意熱量的攝取。

營養師呂孟凡在其臉書上表示，一般人多認為海苔是低熱量點心，但海苔熱量差異頗大，她從台灣食品成分資料庫查到的壽司海苔，每百公克227大卡，熱量確實很低；許多人小時候熟悉的知名海苔，熱量是每百公克304大卡；「然而這幾年比較流行的脆海苔，有些品項的每百公克熱量可高達600~700大卡，比平均來說100公克約400大卡左右的月餅高上許多。」

呂孟凡並強調，雖然脆海苔每百公克熱量驚人，但以一般人食用習慣而言，海苔一包的重量通常不超過50公克，但月餅一顆就破100公克，所以就吃完一份的總熱量角度而言，月餅仍然比較高。

她並表示，海苔有豐富的膳食纖維，還有碘跟其他礦物質，比起糖跟飽和脂肪高的月餅來說，仍是相對健康。她提醒民眾，購買零食時，可多注意包裝上的營養標示，以利控制自身的體重與健康。