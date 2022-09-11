衛福部日前宣布清冠一號公費對象限縮為「高風險族群」，政策引發民怨讓疫情指揮官王必勝隔日緊急開會，修正放寬適用範圍滅火，傳出是指揮中心前指揮官、民進黨北市長參選人陳時中漏夜要求下修正。立院國民黨團痛批，衛福部長薛瑞元上任快2個月，陳時中在仍當地下部長，真是好大官威，難道蔡政府不把國人性命當一回事，一心只為了選舉。

國民黨立委洪孟楷表示，衛福部在疫情升溫之時，為何衛福部在疫情升溫時要雨天收傘？衛福部8日公告要限縮清冠一號使用，在怒火延燒後才緊急開放，王必勝及衛福部官員是在放連假？「難道公告前沒開過會嗎？」一定要怒火燒了，才緊急開會增列3項公費條件，被人罵了才又緊急轉彎。

洪孟楷指出，陳時中漏夜要王必勝修正公費條件，是擔任什麼樣角色？台北市長參選人、前疫情中心指揮官、還是路人甲乙丙丁？薛瑞元上任快2個月，沒看到有任何公開表示，陳時中一個命令就可火速更改衛福部政策，現在到底是陳時中還是薛瑞元當部長？「陳時中還在當地下部長」，真是好大的官威。

洪孟楷說，當衛福部公告限縮公費清冠一號使用對象之後，黑市已經喊價到5000元以上，這不是政府又再對人民剝一次皮嗎？人民給了蔡政府8400億元防疫特別算採購相關疫苗、藥物，結果現在還要限縮公費清冠一號使用對象，難道在政府眼中，人民就是可以任意剝皮的對象嗎？

國民黨立委李德維強調，清冠一號相關效果非常顯著，是台灣之光，衛福部卻不斷想限縮使用，難道西醫當官不了解中醫效果嗎？ 希望中西醫不要有雙標，若衛福部嫌清冠一號太貴而限縮公費使用對象，那麼高端政府補了4.7億元，打不完的上百萬劑還丟掉報廢，浪費的金額才驚人。

國民黨團總召曾銘宗表示，近期本土BA.4、BA.5新冠肺炎疫情將在中秋節連假後大爆發，卻同時宣布要限縮公費清冠一號對象，難道蔡政府不顧人民得死活嗎？要求蔡政府必須檢討適度放寬公費清冠一號使用對象，甚至大幅放寬，讓國人確診之後能夠使用清冠一號，同時也要求蔡政府全力協助國內中醫藥產業發展。