新北市蘆洲警分局龍源派出所23歲許姓警員疑似因感情問題，9日晚間在駐地自戕，被發現時已無呼吸心跳，昨日一度恢復生命跡象，但今晨病況急轉直下，經家屬同意後於凌晨拔管，宣告不治。

據了解，許姓警員9日晚間8時至10時擔任值班勤務，晚間9時30分左右，向同仁表示肚子痛，請同仁協助值班後便進入廁所，到晚間10時許，所內同仁突然聽聞廁所內發生巨響，趕緊前往查看，破門後發現許員已倒臥血泊中，失去生命跡象，趕緊通知119送醫搶救。

警方表示，許員警專37期畢業後即分發至該派出所服務，至今2年時間，在派出所工作表現正常，去年8月還曾因成功阻止詐騙案件，於隔月獲分局表揚，且並未接獲許員相關之申訴案件，因此初步排除工作壓力或職場霸凌等因素。

據了解，許員今年6月份時，與女友分手，當時所內主管、同仁都曾予以開導，後續也未見許員有任何異狀，在工作勤務上皆一切正常，只是在昨晚案發前，許員曾有幾次拿手機通話的紀錄，但不知通話對象為何人，必須將手機密碼破解後才能得知。

據悉，許男的子彈從左太陽穴射入，貫穿右後腦杓，被發現時已失去生命跡象，送醫搶救後一度於昨日傳出恢復生命跡象，無奈病況不樂觀，今日清晨在家屬同意下，由院方拔管宣告不治。

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