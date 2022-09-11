大陸中秋連假，各地電視台10日晚間播出中秋晚會節目，台灣元素處處可見。藝人劉畊宏、王耀慶和歐陽娜娜登上大陸央視舞台，有躍動有感動；80歲音樂人陳彼得則在山東衛視中秋晚會上，把李白的《靜夜思》結合貝多芬《月光》，創意十足；歌手陳立農為河南衛視中秋晚會演唱新歌《只此明月》，引發大陸網友共鳴。

澎湃新聞報導，大陸央視總台10日晚間播出中秋晚會節目，劉畊宏帶來一首《記得要勇敢》，現場領操，燃動全場；王耀慶和單依純分別身處蘇州斜塘老街和晚會現場，對唱《推開世界的門》；歐陽娜娜則與孔祥東、高參以及蘇州交響樂團攜手在張家港灣和蘇州灣奏響《長江之歌》。

「小城的日子不太忙，故事卻很長……」在央視中秋晚會上，分別來自香港與澳門的劉愷威和麥嘉欣帶來《小城是故鄉》，唱出濃濃鄉愁。詞曲分別由來自大陸的楊啟舫與台灣音樂人小蟲合作完成。

在山東衛視「花好月圓戲游中秋」晚會的舞台上，80歲音樂人陳彼得把李白的《靜夜思》唱成了歌，他把李白的《靜夜思》與貝多芬的《月光》結合，簡單又好聽的旋律餘音繞梁。

2022河南衛視「中秋奇妙遊」以「嫦娥奔月」展開，主創團隊轉換視角，從月宮俯瞰人間，開啟一場充滿想像力的浪漫奇妙旅程。歌手陳立農演唱新歌《只此明月》，是專門為該節目打造的原創歌曲，表達天涯共此時的思鄉之情。

河南衛視方面介紹，《此時明月》呼應余光中著名的作品《鄉愁》，MV也邀請台灣攝影團隊拍攝，用類似「自媒體博主」的鏡頭語言，實景記錄兩岸「雙向奔赴」的路牌、街邊小攤的「家鄉味道」。

有網友在看完陳立農演唱之後，在社交媒體留言：「這應該是我在整個中秋晚會裡最容易被觸動的一個節目了。聽著這首歌，眼淚簌簌。不管相隔多遠，家對於我們，永遠都是最溫暖的依靠和港灣，我們永遠心心念念的都是回家。」