柯志恩參與淨灘活動，聆聽講師講解。（洪靖宜攝）

選戰逼近，傳出國民黨高雄市長參選人柯志恩將於9月30日舉辦首場萬人造勢活動，想重現過去韓國瑜三山造勢的氣勢，不過遭基進黨酸柯志恩「三場加起來有當年一場的人數就偷笑了啦！」，不過柯志恩則一句反嗆，謝謝基進黨對韓市長讚美。

國民黨高雄市長參選人柯志恩11日到林園龍虎石斑養殖場參訪，隨後到市境之南樹參與「別讓嫦娥笑我們髒」淨灘活動，這裡過去是前高雄市長韓國瑜的戶籍地，對於林園有市政延續？柯志恩說，今到龍膽石斑養殖，傾聽業者希望如何行銷，提出規劃，以及參與淨灘活動，她說，未來林園發展我們都會傾聽在地聲音，在永續和漁業發展達到雙贏局面。

被問到是否9月底將規劃萬人造勢會，柯志恩則說，確實會有造勢活動，但細節來賓都仍在推敲中，未來透過官網或是新聞稿公布。他也提到，私下與韓國瑜都有保持溝通，包含韓市府團隊，對於市政規劃都跟他們團隊做緊密結合，她也表示，韓國瑜要來不是會是9月，他有他自己計畫，一切尊重他。

對於基進黨台灣基進三民區市議員參選人張博洋酸說「三場加起來有當年一場的人數就偷笑了啦！」，柯則回：「謝謝基進黨對韓市長讚美，韓市長確實造股韓流，終於基進黨能夠非常肯定的答覆，還是要感謝他們。」

另外，被問起與沈富雄特殊情緣，柯志恩說30年前自己支持沈富雄，當時生第一胎去聽沈的演講，當年他12月19日當選，隔天凌晨破水，很感謝彼此30年前結下緣分，第一次看到他有特別跟他說這件事，沒想到沈富雄80多歲還記得這麼清楚，謝謝他不論任何時候以長輩身份給我提點，這次選戰也會力挺到底，感謝他的愛護。

針對陳其邁綠營小雞近期努力為輔選，對柯志恩來說，她也認為要給新人機會，相對資源不對等，像是昨日許采蓁也特別來參與直播，還有如陳識明最近遭受小小波折，她說：「只要有任何機會如直播、公開場合特別介紹，我們深刻理解第一次參選都是相當困難，能力範圍所及一定讓首次參選年輕人跟老將力拼保住所有席次。」