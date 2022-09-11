中秋連假期間台鐵出包，彰化縣花壇至員林間的平交道號誌連續故障三天，已影響超過7萬人的行程，也創下台鐵號誌最久維修紀錄。國民黨立委洪孟楷強調，立院將開議，會在交通委員會要求台鐵針對此次事件進行「台鐵號誌故障事件」專案報告，向全國人民說清楚、講明白，並呼籲蔡政府、行政院、交通部不要再放假。

國民黨團總召曾銘宗表示，9月8日早上7點多，台鐵號誌故障，影響334個班次，受到影響的旅客超過7.8萬人次，台鐵經過了3天才排除相關障礙，國人在過節返鄉期間，竟然發生如此重大的交通事件，要求蔡政府必須給國人一條安全返鄉的路，包括行政院、交通部、台鐵徹底檢討，找出問題之所在，未來不得再發生類似的情況。

洪孟楷指出，台鐵這次搶修號誌故障3天事件，已經是史上最長的紀錄，其實早在幾天前，就已經發現事故路段發生號誌出現問題，平交道出現大排長龍畫面，從連假第一天開始，直到11日凌晨才搶修完畢，台鐵強調訊號受到干擾，但緊接著颱風將至，國人又將返回工作地，勢必又是一波高運量、高峰期，台鐵做好因應準備了嗎？

洪孟楷指出，國民黨團呼籲蔡政府、行政院、交通部不要再放假了，請重視國人行的問題，台鐵找干擾源還要找3天，過去難道都沒有檢測SOP？難道遇到高運量返鄉期間的前置檢測都沒做？這是明顯的人禍。

洪孟楷強調，未來台鐵公司化後，以民進黨酬庸的個性，會放誰來接手？但如果只想為了推台鐵公司化而公司化，台鐵管理、維護、執行都做不到位，根本就是不合格的民進黨政府。國民黨團將在開議後，要求交通部必須提出「台鐵號誌故障事件」專案報告，向國人說清楚、講明白。