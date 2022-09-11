第12號颱風「梅花」朝台灣東北部海面進逼，水利署第十河川局表示，北部及東北部地區首當其衝，除加強整備外，也呼籲上游水庫已飽和，大台北地區嚴防豪雨，低窪地區慎防淹水，避免受災。

中央氣象局今日發布中颱梅花海上颱風警報，梅花上午11時中心位置在北緯 22.6 度，東經 124.4 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約370公里海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行，另受外圍環流影響，針對基隆北海岸、新北、宜蘭等地區，發布豪雨特報。

第十河川局表示，目前海上颱風警報雖未包含本局轄區海域，但已要求同仁隨時待命，其中7件在建工程均已辦理防災減災自主檢查，並要求廠商組織防汛搶險隊、實施演練；若氣象局發布陸上颱風警報，則立即將人員及施工機具撤離行水區，啟動應變機制，與水庫及地方政府等單位保持密切聯繫協調，同時通知轄下防汛護水志工服務隊待命，啟動巡查機制。

第十河川局長陳健豐說，十河局已完成三峽河秀川護岸防洪擋板整備，可隨時進場組裝；南勢溪烏來老街一帶，也備妥搶修搶險挖土機及傾缷車待命，將視降雨情形及預報水位，提前至當地部署；基隆大武崙基金一路至麥當勞一帶，也隨時視基隆市政府需求，支援移動式抽水機。

第十河川局提醒，梅花颱風接近台灣，上游水庫將會調節性放水，沿岸地勢較低窪地區可能受到影響，中秋連假期間又適逢大潮，下游地區更要慎防颱風暴潮與上游洪水加成影響；另外，也呼籲民眾若有停放在河道高灘地的車輛應密切注意橫移門關閉訊息。