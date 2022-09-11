有議員參選人預計12日檢舉桃園市長參選人鄭寶清論文抄襲，鄭寶清說，學校審過了沒有問題。鄭寶清也反問，他論文主題是台鹽民營化，「只有我有啊」。他也強調「台鹽經驗沒地方抄」。對於被抹黑、打擊、查水表、戴紅帽，人格道德毀滅都不怕。

桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天出席黃姓宗親會總會會員代表大會，2人前腳剛走，鄭寶清也出現宗親會爭取支持。

對於鄭運鵬稱民調領先，鄭寶清表示，民調都是參考，都有機構效應，要視樣本跟母體是否一致，若一致可信度高，如果沒有，只是為了廣告、宣傳，那就是民「調」（音為條）。

因也出席黃姓宗親會，鄭寶清說，為百姓做事，當然需要更多支持。他也提到，年輕人買房的自備款由國家扛，這政策被修理很慘，但並非事實。另外也要推兒童營養午餐國家付，長輩不要發3000、5000元敬老金，過年直接發1萬元。鄭寶清強調，錢都有，花在刀口上不是問題。

對於論文遭指抄襲，鄭寶清說，學校都審過了，沒有問題。他說，質疑者主要講有一章探討歷史文獻，「當然是別人的。」鄭寶清也強調，論文主題是「台鹽民營化」，只有他有相關內容，包含研究架構、理論，結論都是自己寫的。鄭寶清也強調，台鹽經驗沒地方抄。

鄭寶清也說，知道參選後被抹黑、打擊、查水表、戴紅帽，人格道德毀滅都會出現。鄭寶清說，會堅持下去。