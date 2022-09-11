英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，有王室迷透露，當凱特王妃在溫莎城堡外向支持群眾致意時，凱特說小兒子、4歲的路易小王子（Prince Louis）得知女王過世時，天真地說「至少現在曾祖母和曾祖父在一起了」，這名粉絲描述，凱特說話時眼淚幾乎「奪眶而出」。
女王8日辭世後，威廉王子、凱特王妃、哈利王子及梅根10日首度合體，一同步出溫莎城堡（Windsor Castle）向特地前來為女王送上鮮花的群眾致意，英國《星期泰晤士報》（The Sunday Times）、資深王室記者喬布森（Robert Jobson）都指出，28歲女粉絲拉諾（Banita Ranow）透露，凱特上前致意時告訴小朋友們4歲小兒子路易小王子得知曾祖母死訊時的反應，「路易斯說，『至少曾祖母現在和曾祖父在一起了。』」
拉諾形容，凱特說話時眼淚幾乎「奪眶而出」。
也在現場的拉諾64歲母親巴爾金德（Baljinder）說，看到4人合體相當美好，「我很感動，而且我認為女王會開心，我只希望未來他們仍能維持這個樣子，兄弟及家人一起。」
《紐約郵報》（New York Post）八卦類新聞「第6版」（Page Six）指出，今年6月慶祝女王登基70周年的「白金禧」（Platinum Jubilee）慶典上，古靈精怪的路易小王子硬生生奪走了女王的風采，他在陽台上奔跑，以找到更好的觀禮視野，當戰機飛越上空時，小路易也用手摀住耳朵、擺出鬼臉，可愛模樣讓許多王室迷心都融化了。
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