英國女王伊麗莎白二世辭世後，威廉、凱特、哈利、梅根10日首度合體，向溫莎城堡外的支持群眾致意。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，有王室迷透露，當凱特王妃在溫莎城堡外向支持群眾致意時，凱特說小兒子、4歲的路易小王子（Prince Louis）得知女王過世時，天真地說「至少現在曾祖母和曾祖父在一起了」，這名粉絲描述，凱特說話時眼淚幾乎「奪眶而出」。

女王8日辭世後，威廉王子、凱特王妃、哈利王子及梅根10日首度合體，一同步出溫莎城堡（Windsor Castle）向特地前來為女王送上鮮花的群眾致意，英國《星期泰晤士報》（The Sunday Times）、資深王室記者喬布森（Robert Jobson）都指出，28歲女粉絲拉諾（Banita Ranow）透露，凱特上前致意時告訴小朋友們4歲小兒子路易小王子得知曾祖母死訊時的反應，「路易斯說，『至少曾祖母現在和曾祖父在一起了。』」

Royal Rota copy: Banita Ranow, 28, among the crowd on the Long Walk, said she heard Kate tell children next to her about what her youngest son Louis had said about the Queen’s death. She said Kate told the children: “Louis said at least Grannie is with great grandpa now.” — Robert Jobson (@theroyaleditor) September 10, 2022

拉諾形容，凱特說話時眼淚幾乎「奪眶而出」。

也在現場的拉諾64歲母親巴爾金德（Baljinder）說，看到4人合體相當美好，「我很感動，而且我認為女王會開心，我只希望未來他們仍能維持這個樣子，兄弟及家人一起。」

6月慶祝女王登基70周年的「白金禧」（Platinum Jubilee）慶典上，女王與古靈精怪路易小王子的互動。

《紐約郵報》（New York Post）八卦類新聞「第6版」（Page Six）指出，今年6月慶祝女王登基70周年的「白金禧」（Platinum Jubilee）慶典上，古靈精怪的路易小王子硬生生奪走了女王的風采，他在陽台上奔跑，以找到更好的觀禮視野，當戰機飛越上空時，小路易也用手摀住耳朵、擺出鬼臉，可愛模樣讓許多王室迷心都融化了。