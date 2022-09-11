美國海軍「水手」號（Mariner）無人水面艦

美中都在致力發展可能改變海戰的無人水面艦，美方甚至想讓載人和無人艦搭檔，執行軍事任務。而觀察家認為，它們可能成為雙方角力的新戰場。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，美國海軍「水手」號（Mariner）8月底下水，以測試載人/無人艦專案。而美國海軍正考慮派載人戰艦和1艘，或多艘無人艦協同作戰，以減少決策所需的時間，並提升「殺傷力」。

據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）網報導，美國海軍的「幽靈艦隊霸主」（Ghost Fleet Overlord）在於加速海軍使用無人系統，而「水手」號是第3艘交付的同型無人艦。更廣泛地說，美國海軍作戰部長 2022 年導航計畫（Chief of Naval Operations Navigation Plan 2022）要求打造 373 艘載人艦和 150 艘無人艦，以期在面對日益壯大的中國海軍時，得以維持全球優勢。

美國海軍為了達到這目標，創建了無人水面艦師，以因應21世紀的挑戰，而目標中方尚未創設相應部門。儘管中方步調較慢，但也在無人水面艦上獲得進展。陸製第一艘181公噸級無人水面艦6月在浙江外海首度完成自主海試，而早在2015年底時，浙江北鲲智能科技就展開相關研發，以打造這款百噸級智慧自主、高度隱形，並低噪音的無人艦。

中國軍事專家宋忠平說，如果解放軍要讓無人艦全面發揮功能，就必須擴大戰力。他指出，無人水面艦主要是用來偵察和監視，需要一些時間才能擔負起載人艦的所有任務。不過，他強調，中方在無人機，還有無人潛艦等其他無人系統的發展，讓它在建立整體無人系統上享有優勢。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深安全分析師何天睦（Timothy Heath）便指出，無人水面艦可能改變海戰。他說，無人艦能在海上執行極長時間的任務，大大改變海戰，或許要躲避這些無人艦會變得更難。他並強調，由於無人艦能增強戰力，並降低成本，因此海軍指揮官很可能會開始整合有人與無人艦，讓它們組成戰鬥編隊。