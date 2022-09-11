南投市一棵20米老榕樹疑因根部腐敗，突然裂成兩半傾倒。（陳淑娥攝）

南投市一棵20米老榕樹疑因根部腐敗，突然裂成兩半傾倒。（陳淑娥攝）

南投市一棵20米老榕樹疑因根部腐敗，突然裂成兩半傾倒。（陳淑娥攝）

中秋節深夜，南投市南陽路一棵老榕樹疑因根部腐敗，突然裂成兩半傾倒，壓垮戶姓公廟部分鐵皮屋頂，並波及停靠路邊3輛車及廟旁2人，消防局協助傷者脫困並送醫，幸無大礙，由於20米高倒樹阻礙交通，清潔隊正在進行清除。

南投市南陽路戶姓公廟旁一棵20米高、70年樹齡的大榕樹，昨天深夜11時無預警裂成兩半傾倒，除壓垮一旁戶姓公廟屋頂鐵皮外，也波及路邊停車的3輛車；此外，路旁的兩名男子也遭倒塌的樹枝壓傷，警消獲報後緊急將人救出。

由於昨晚南投市沒風沒雨，但大榕樹卻突然倒塌，附近居民議論紛紛！據了解，這顆老榕樹外觀雖綠意盎然，但其實已罹患褐根病多年，先前已張貼公告請民眾勿靠近，昨天深夜倒塌後，今早也吸引民眾圍觀，並紛紛拍照留作紀念。

南投市公所表示，這處土地產權複雜，牽涉國有、私人，且大榕樹在開闢南陽路之前已存在，非市公所或縣政府種植的行道樹、路樹，事發後南陽路暫封路，目前派工清除中，後續視安全狀況放行。