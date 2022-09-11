客籍藝術家蕭如松今年百歲冥誕，縣府為感念他對台灣美術界的貢獻，規畫百年肅如松系列展演及論壇活動，其中「向大師致敬-蕭如松紀念音樂會」17日在縣府文化局演藝廳登場。

縣長楊文科希望藉由音樂創作，引領聽眾感受蕭老師對美術教學和繪畫的光與熱，譜出蕭如松老師不同生命階段的創作特色、生命軌跡與生活場境，讓與會民眾得到不同的體驗。

這場音樂會將致上6首以蕭如松老師為題的音樂作品，邀請作曲家吳宇晨、林佳瑩及黃俊達創作全新樂曲，橫跨器樂與人聲，編制包含弦樂四重奏、弦樂與合唱，由TAIWAN TOP演藝團隊「巴雀藝術」與新竹縣傑出演藝團隊「揚音樂集」領銜演出。

同時，邀請國內知名劇團「故事工廠」影像製作與舞台設計，竹東高中美術老師同為蕭如松最後一屆的學生張澤平擔任音樂會說書人，用音樂、歌聲及影像帶回到蕭如松老師的課堂時光，讓聽眾一起在音樂中，向大師致敬！

文化局長李安妤表示，百年蕭如松系列活動結合各類形式的藝術表現，邀請國內知名專家學者發表論文，將理論與實務互相輝映，喚起社會大眾對美術水彩的重視，並透過展覽、藝術推廣及音樂會等活動，紀念蕭如松對台灣美術創作、美術教育等貢獻回顧。

文化局表示，這場音樂會17日下午2時30分在演藝廳登場，免費入場，歡迎民眾到文化局索票，每人限2張，索完即止，相關活動訊息歡迎上文化局官網。