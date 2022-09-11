葉男網路交友遭詐騙集團誘導裸聊。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市葉姓男子日前透過交友軟體認識女網友，在對方話術引誘下，單方展開視訊裸聊，事後卻遭對方恐嚇，要求購買5000元遊戲點數，否則公布影像，葉男心慌10日到派出所報案，警方以網路案例釋疑後，他才安心打消花錢消災念頭。

22歲葉男剛從大學畢業，正待業中，日前透過交友軟體認識綽號「安璐」女網友，兩人一聊天，對方就直接引誘葉男「要不要玩點刺激的？」，要求大家一起脫光光。葉男見女方這麼直接，心有餘悸的問「等等照片被外流」，要求改以電愛方式互動。

女方卻表示自己也會脫光，直接視訊比較快，於是2人展開裸聊，不料對方卻未脫衣服，只有葉男單方面脫光，事後「安璐」開始轉換口氣，不斷傳訊息給葉男，聲稱手上握有裸聊畫面，要他花5000元買遊戲點數解決，不然將流出畫面讓葉男一夜出名。

葉男心慌不敢回應，對方更直接表示將透過300個虛擬帳號及50個FB、200個好友，每隔1小時上傳影片1次，讓所有親友都看到，並嗆「你坦白講要不要處理你打手槍的影片？」內心忐忑不安的他只好到派出所報案，

台南市警2分局民權派出所警員聽聞葉男敘述後，解釋這是常見詐騙手法，利用一般人喜歡帥哥、美女心態，透過視訊裸聊，藉機擷取當事人之不雅影片畫面，而且視訊中看到對方的畫面或照片，均可能偽造出來，當事人正處於急迫、擔心害怕的心理下，極易讓詐騙集團得逞。

警員在網路搜尋數則案例為葉男釋疑，緩和其心情，最後葉男打消欲購買點數念頭，安心回家。