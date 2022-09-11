民進黨新竹市長候選人沈慧虹在新竹7年多，當副市長拚市政讓她瘦了快20公斤，走在路上令很多婆婆媽媽心疼，不斷關心她有沒有好好吃東西。其實她對美食熱情滿滿，這7年來，無論老字號美食店家或新創甜點料理，她都是老主顧，更與不少店家老闆、老闆娘買出好交情。沈慧虹笑說，這些年都靠在地美食補充體力、療癒身心靈。

昨（10）日晚間中秋夜，沈慧虹大街小巷跑透透，在鄰里社區舉辦的中秋聯歡活動上，能看見她在烤肉爐中間穿梭拜票的身影。沈慧虹也將照片分享至網路社群，結果吸引網友留言笑翻「市長看食物的眼神很真心！」其實沈慧虹的「愛吃」不是秘密，過去在新竹市府任職時期，府內職員還經常被她對食物的「超強執著」笑翻。

有網友笑說，沈慧虹看食物的眼神很真心。（沈慧虹辦公室提供）

幕僚透露，沈慧虹為了吃到好吃的，她可以清晨5點跑到新竹城隍廟旁，去買賣完就收攤的「見福牛舌餅」；也會特地早起到買一碗被稱為「神之雞湯」的凌晨限定版美食，拎著進辦公室當早餐。另一名幕僚也說，以前市府一級主管晨會結束，常被沈慧虹隨手塞一個肉包、餡餅或肉粽，三不五時放個應景食物在桌上，端午節還會認真分析哪一家有栗子、哪一家的土豆鬆軟。

沈慧虹是甜點控，在眾人都還不知道香山有間「沒有名字的甜點店」的2019年，沈慧虹早就是該店粉絲，最愛吃生乳捲。她也愛吃辣。若吃到好吃的小店自製辣醬，她一定會忍不住和老闆多聊幾句，也因此和許多在地小店、乾貨店老闆成為朋友，還曾走訪超過10家店家，只為買回好吃辣椒、辣醬與市府同仁分享，用美食照顧同仁。不少同仁煩惱下班後吃什麼，「就會跑去問沈副市長。」沈慧虹也會大方分享，毫不私藏。

沈慧虹說，她口袋有滿滿新竹美食店家名單，還會寫美食日記。一整天下來十幾個行程，「品嘗新竹在地美食，就是我的心靈靠山。」沈慧也最享受以騎單車或散步方式發現位在巷弄中的美味。常有市府同事在路上遇見她，上前打招呼閒聊，就會發現「她正在尋覓美食的路上。」