昨（10）日是中秋節，國民黨新竹市長候選人林耕仁出席了於竹市舉辦的烤肉活動，除祝福市民中秋節快樂，同時也不忘提醒，吃完烤肉別忘了多運動，「讓肚子減壓」。
林耕仁昨與多名市議員及議員候選人，一同前往新竹市北區的大魯閣湳雅廣場「夯翻湳雅中秋烤內吧」活動，他表示與民同樂非常歡喜。
而今日是中秋連假最後一天，林耕仁也不忘提醒「每逢佳節胖三斤」的民眾，要記得運動，就算散散步也很好，可讓肚子舒適減壓，畢竟身體健康很重要。
昨（10）日是中秋節，國民黨新竹市長候選人林耕仁出席了於竹市舉辦的烤肉活動，除祝福市民中秋節快樂，同時也不忘提醒，吃完烤肉別忘了多運動，「讓肚子減壓」。
林耕仁昨與多名市議員及議員候選人，一同前往新竹市北區的大魯閣湳雅廣場「夯翻湳雅中秋烤內吧」活動，他表示與民同樂非常歡喜。
而今日是中秋連假最後一天，林耕仁也不忘提醒「每逢佳節胖三斤」的民眾，要記得運動，就算散散步也很好，可讓肚子舒適減壓，畢竟身體健康很重要。
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