成軍8年的竹東鎮員東國中籃球隊，今年參加全國中學校際籃球賽榮獲亞軍，締造隊史最佳成績，縣長楊文科日前頒發「榮譽竹縣」獎狀公開表揚，誇讚小將們表現優異，期勉再創佳績。

楊文科說，縣府推動籃球運動不遺餘力，特別是支持新竹街口攻城獅職業籃球隊，也掀起一陣紫色九降風，帶動籃球風氣並向下扎根，東泰高中闖進HBL四強，今年員東國中也獲全國賽事亞軍，非常不容易。

縣議員張益生是員東國中家長會長，平時很關心籃球隊，3年前爭取學校室內籃球場翻新，他的小兒子張慕凡也在隊上。張益生說，只要有比賽他一定到場加油打氣，希望讓孩子們能在更好的環境中打球。

張益生感謝楊文科縣長對籃球運動的重視， 指今年賽事因疫情影響延後舉辦，導致9年級球員無法參加，幸6月接到大會通知復辦，同時開放9年級畢業生參加。

教練吳東駿說，因疫情影響，練習只有暑期1個月時間，每位球員認真訓練，也徵召3位優秀學長集訓，藉由他們的經驗帶領學弟征戰，球員奮力拚戰，一路過關斬將，闖入總決賽。

吳東駿表示，全國中學校際籃球賽是JHBL國中籃球甲級聯賽外的大型賽事，球員們面對傳統強隊明仁國中，以2分之差拿下亞軍，獲隊史最佳成績，家長們都相當感動，相信對球員們未來體育升學有很大幫助，也希望未來球隊能朝甲級聯賽8強邁進，為新竹縣國中籃球盡一份心力。

隊長湯恩碩說，在比賽時不斷鼓勵大家一定要努力到最後，很高興最後獲得亞軍，大家的努力沒有白費，希望未來能繼續朝籃球之路邁進。