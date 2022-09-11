國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘認為，要搭配合作最好是藍白合作。（李京昇攝）

民眾黨在苗栗縣未推派縣長人選，黨主席、台北市長柯文哲11日中午12點到苗栗縣苗栗市為同黨參選人站台，參選苗栗縣長到底的苗栗縣議長鍾東錦、國民黨提名縣長參選人謝福弘2人都到場與柯同框，對於雙方合作，謝福弘說，最好是可以藍白配，不要跟其他陣營隨便配，要搭配就要配最好的參選人。

民眾黨縣議員參選人、苗栗市民代表會主席楊喬安，今天在苗栗市民族路成立柯文哲楊喬安聯合競選總部，柯文哲與黨內各參選人共同揭牌，鍾東錦、謝福弘也到場幫楊喬安聲援站台，鍾、謝2人雖同框但雙方零互動，各自為楊造勢後，與柯文哲拍照交談便離席。

謝福弘表示，他今天到場是因為受到民眾黨苗栗縣黨部邀請，這次目的主要是借鏡柯市長解決市政的能力，還有在財政方面柯也有很好經驗，因此他希望跟柯交流。

至於雙方談合作，謝福弘指出，他當然希望可以藍白合作、藍白配，不要隨便配，要搭配就要選擇最好的參選人。

先前在竹南鎮龍鳳宮，鍾東錦也不諱直言盼爭取民眾黨支持，對於各方爭取支持，柯文哲也先前在竹南鎮受訪時表示，他與人為善，還是得先「交往」看看，不可能馬上說支持誰。