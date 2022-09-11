有關恩恩案國賠遭新北市府認定不成立，恩恩爸除日前在臉書發文表示不能接受外，他在昨日晚間上節目接受訪問時再一次提到，看到市府新聞稿時，覺得很無恥、沒有重點、打官腔，並質疑新聞稿竟比公文先發出，顯見市府已先有定見；對此，新北市長侯友宜今天上午受訪時回應，表示尊重家屬心情。

恩恩爸日前得知對新北市府、衛生局、消防局提出的1元國賠請求，全數遭新北市府國賠審議委員會決議不成立，他在臉書上就曾發表看法，認為市府程序沒跑完，就急著對外公布新北市府拒絕國賠請求的消息，因此對新北市府的作法感到失望、無法理解。

恩恩爸昨日與民進黨新北長參選人林佳龍一同接受電視節目專訪，他再次痛批，看到市府的新聞稿後，覺得很無恥、沒有重點，就是在打官腔，而全家也不敢再住在新北市，已舉家搬至新竹；林佳龍也批評，恩恩案要的是負責，不是感同身受。

對於相關的批評，以及恩恩爸稱不敢再住新北一事，侯友宜今天上午受訪時回應，對於家屬的心情及感受都給予尊重，也都完全可以理解，而全案的相關資料都已經報給中央疫情指揮中心及法院，對於監察院的調查也都在配合當中。

另外關於林佳龍稱，本次選舉輸贏僅在10萬票左右，侯友宜則是表示，目前最重要的還是拚市政，因為市民關心的是市政的連續性，尤其是在市政的最後階段，還有很多工作要做，所以現在跟議長以及其他議員都在全力衝刺，希望新北市的市政能夠得到市民的肯定。