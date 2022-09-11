農委會於9月6日公告「輸入應施檢疫物檢疫準則」第16、22條條文修正草案，增訂自巴拉圭輸入冷藏冷凍供人食用豬肉檢疫條件應符合之檢疫條件，即預告開放巴拉圭豬肉進口，預告期為14天。農委會表示，巴國身為友邦，加上沒有非洲豬瘟等相關疫情，另外進口豬肉量也不多，並不會對國產豬肉造成競爭壓力。

根據「輸入應施檢疫物檢疫準則第十六條」自巴拉圭輸入冷藏冷凍供人 食用豬肉檢疫條件修正草案對照表指出，輸入的豬肉限源自巴拉圭出生、飼養及屠宰之豬隻。前項所稱豬肉，指源自豬之供人食用及其他可食用部位，包含肉、 背脂、皮、主動脈、橫膈膜。

而供宰豬隻應產自其一生當中無口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟疫情發生之牧場，且豬肉輸出前12個月內， 巴拉圭不得有口蹄疫、 豬瘟、非洲豬瘟疫情發生。

農委會副主委黃金城表示，這是巴拉圭首次出口豬肉來台，因為多年巴國就已經申請豬肉出口來台，既然有申請那我們就必須審核，雖然巴拉圭距離台灣遙遠，但巴拉圭沒有口蹄疫、非洲豬瘟等疫情，加上又是我們的邦交國，因此決定同意輸入。

黃金城指出，巴拉圭自己國內在養豬隻僅幾十萬頭，首先有沒有肉可以出口也是問題，再來我國自西班牙進口的豬肉很便宜，巴拉圭豬肉在價格上是否有競爭性也很難說，進口商會自己評估是否有進口需求，不過巴拉圭出口的豬肉量相當少，並不會對台灣豬肉的競爭力造成影響。

中華民國養豬協會理事長楊杰表示，政府基於國際貿易對等開放他國豬肉進口沒有問題，但開放越多的豬肉進來就會排擠到國內豬肉的生產，這確實是養豬業者的憂慮，也鼓勵大家能多多採購國產優質的豬肉。