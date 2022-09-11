高雄市長陳其邁今日上午前往路竹高中視察第14座運動中心基地，強調市府著眼於北高雄，尤其路竹科學園區廠商已紛紛進駐，隨之而來公共服務都必須增加，路竹運動中心就是滿足居民需求，因此在路竹高中選定作為路竹運動中心設置的一個地點。

陳其邁表示，路竹科學園區廠商進駐帶來大量就業人口，路竹運動中心就是滿足他們的生活需要，除了在本體的運動館改建，增加更多的設施之外，也預計在旁邊再興建一棟2樓的建築，有多功能相關的體健設施。

陳其邁指出，除了運動中心興建之外，市府建設包括現在路竹地區的都市計畫進行第四次的通盤檢討，捷運路竹線在今年1月已經動工，所以也配合整個捷運的興建，包括聯合開發公保地的檢討，還有產業園區的規劃來滿足在生活、生產、生態等等路竹地區的改造。

陳其邁強調，希望能夠讓路科未來的發展，也結合整個城市的交通和公共服務的需求，來提升路竹地區未來能夠有更好的生活。

高雄市政府運動發展局長侯尊堯表示，路竹高中拳擊、舉重、足球校隊成績優異、屢獲佳績，運動中心除優化既有體育館設施設備外，再於旁邊新建一座兩層樓運動場館，路竹運動中心初步規劃綜合球場、健身重訓、拳擊專業訓練及韻律有氧教室、游泳池、銀髮體適能、瑜珈等多項運動空間，是路竹居民優質平價運動的好選擇。