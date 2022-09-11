因應梅花颱風接近石門水庫調節性放水預降水位。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真)

中央氣象局11日發布梅花颱風海上警報，暴風圈逐漸接近台灣東部海面，北部地區已開始降雨，石門水庫歷經上次軒嵐諾颱風接近滿水位，北區水資源局持續調節性放水，目前以每秒100立方公尺低流量調節性放水中，預計11日下午雨量增加後加大調節放水預降水位，以確保石門水庫蓄水安全。

北水局副局長郭耀程指出，石門水庫在上次軒嵐諾颱風後，持續保持防汛整備狀況，因應梅花颱風可能使水庫原水濁度升高，為確保供水無虞，已與自來水公司相關區處聯繫，確認各供淨水設施正常、儲水池蓄滿及浄水物資備妥後，石門水庫11日10時水位為244.85公尺，接近245公尺滿水位，持續以每秒100立方公尺低流量調節性放水中，預計下午雨量增加後，將加大調節放水預降水位，以確保水庫蓄水安全。

考量梅花颱風以每小時7公里緩慢向北北西行進，又預估影響台灣時間將長達3至4日，北水局今日中午12時成立緊急應變小組，隨時掌握梅花動態進行防洪操作，呼籲民眾切勿進入水庫下游河道，以免造成人身安全危害。另如有必要將啓動排砂設施，以減少水庫落淤，維護營運壽命。