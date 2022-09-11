烏克蘭收復烏東重要戰略樞紐城鎮伊久姆，近日反攻收復2500平方公里失土。前線戰況逆轉，俄國國內本力挺侵烏的軍事部落客們轉頭痛批莫斯科當局，揭露軍方粉飾太平。

「紐約時報」報導，俄軍今天倉皇自烏克蘭東北部多個關鍵據點撤守，俄羅斯總統蒲亭卻現身莫斯科一處公園的摩天輪，慶祝莫斯科建城875週年，反差之大讓最支持蒲亭用兵的人都跳腳。

對俄國的軍事部落客而言，俄軍前線失利讓噩夢成真：他們早就擔心俄國高層一面用兵烏克蘭，卻過度想讓國內維持如常氛圍，在這場持久戰裡不願投入更多兵力與裝備。

一名挺俄的部落客批評蒲亭當下還在搞慶祝活動，「砸幾十億盧布辦派對，你搞什麼鬼？現在可是前線慘敗耶」這則貼文今天在俄國一些社群媒體廣傳。

紐時認為，俄國鷹派今天的跳腳凸顯即便蒲亭成功在國內壓下自由派與親西方反對派，仍要面臨光譜另一端保守派的不滿。隨烏軍反攻大捷，目前幾無鷹派再為蒲亭說話；分析人士指出，鷹派益發願意公開批評俄軍高層，表明俄國精英內部正在醞釀不滿。

克里姆林宮仍如往常想將大事化小。俄國國防部稱撤軍是為「重新集結兵力」，前一天還稱增援部隊正趕往防守陣地。但挺俄的軍事部落客卻在社群媒體Telegram揭露與俄國軍方大相逕庭的消息，例如他們早在8月30日就貼出烏軍已在東北部集結重兵準備反攻，但俄軍卻看不出有所準備。

來自烏東的親俄部落客佛明（Maksim Fomin）昨天在一段影片裡說：「是該懲處讓這種事發生的司令官們了。」他稱烏軍本週大舉挺進時，俄軍甚至連抵抗都沒有。

俄國在入侵烏克蘭後雖封鎖臉書、Instagram，但仍開放眾多支持者所使用的Telegram。一些軍事部落客還被納入俄國軍方單位或官方媒體，但不乏有較獨立的部落客靠在前線的人脈取得第一手戰場資訊，甚至協助俄軍募款。

然而一些部落客對俄軍奇差表現的不滿今天達到頂點。有人稱俄國撤軍是「災難」，有人痛批這讓與俄軍合作的烏克蘭居民任由烏軍「清洗」，肯定大傷俄佔區當局的信譽。

儘管克宮仍稱侵烏為「特殊軍事行動」，好幾名部落客今天堅持，事實上俄國打的早就是全面性戰爭，對付的不只烏克蘭，更是基輔當局背後的整個西方。

紐時指出，鷹派部落客對俄軍潰敗的震驚與憤怒，反映一些分析人士所稱俄羅斯精英中的許多人看待這場戰爭的觀點：只想花小代價的無能之舉。他們認定只有蒲亭下達進入戰爭狀態的動員並宣布徵兵，才有可能戰勝。

在俄語新聞平台分析這場戰爭的卡茲尼茨（Dmitri Kuznets）說：「我很肯定這些部落客反映出他們的消息來源及所認識與共事者的意見，這些人裡絕大多數都認為有必要加大作戰力道並進行動員。」

西方和俄羅斯分析人士都認為，蒲亭需大幅擴增侵烏兵力，但他似乎毫無這樣的意願，畢竟這可能打破許多俄羅斯公眾對這場戰爭的消極態度。俄國獨立民調查機構列瓦達中心（Levada Centre）8月一份調查顯示，48%受訪俄羅斯人表示很少或根本不關注俄烏戰事。

分析人士指出，升級戰爭並展開動員可能激發國內反彈，但戰場失利又會引發鷹派強烈不滿，蒲亭已陷入兩難。（譯者：陳亦偉）1110911