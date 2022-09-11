國內規模最大的業餘電競賽事，「2022亞洲電子競技公開賽」今天在新莊宏匯廣場舉辦《英雄聯盟》項目的總決賽，由3支進入決賽的隊伍角逐最後的冠軍榮耀以及30萬元獎金，新北市長侯友宜也到場給選手打氣，期許電競產業能在新北扎根。

亞洲電子競技公開賽是新北市府與主辦單位鍇睿行銷合作舉辦的業餘電競賽事，至今已經連續3年在新北市舉行，今年的報名參賽人次更是超過5000人次，線上觀看人數也超過500萬人次，是國內規模最大的業餘電競賽事。

今天在新莊宏匯廣場舉辦《英雄聯盟》項目的總決賽，新北市長侯友宜也到場給選手打氣，他表示看到這麼多人踴躍參加，以及這麼高的線上觀看人數，就可以知道有很多人愛好電競運動，同時這也可以帶動新北的電競產業，希望電競產業能在新北扎根，與優秀的選手一起帶動新北市的經濟發展。

經發局表示，新北市積極提供熱愛電競的年輕世代一個嶄露頭角的國際舞台，亦持續透過場地建置、人才培育推動電競在新北發展，如在三重區的「新北電競基地」，擁有規格級設備的功能實踐場域，並持續開辦最新趨勢的電競課程培育產業新血，至今已培育超過2500人次電競人才。

另外，新北市也擁有良好的資通訊基礎，如電競硬體及週邊設備大廠如宏碁、微星、技嘉、HTC等都在新北落點，未來將持續整合企業資源，培育電競產業人才及辦理大型電競賽事，讓產業、人才、活動三者相互串接，進而促進新北電競產業鏈正向循環，共創新北電競產業美好願景。