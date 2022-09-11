2022雲西海洋音樂祭活動日前已結束，不過雲林縣長張麗善透露，該活動在超過500件創意作品中脫穎而出，奪下Muse Creative Awards繆思創意獎金獎，期待疫情過後能吸引越來越多的國際旅客愛上雲林。

張麗善今（11）日在臉書表示，「Muse Creative Awards」是全球跨領域創意設計最具影響力的國際獎項之一，其公信力受到肯定，每年都吸引許多設計師參展，今年就有超過40多個國家、超過500件創意作品進行角逐，而2022雲西海洋音樂祭順利脫穎而出，勇奪繆思創意獎金獎，耀眼全球！

「最高強度的評比中榮獲創意金獎，我真的難以形容心中的喜悅！」張麗善對雲林縣政府文化觀光處給予最高的肯定，說雲西海洋音樂祭越辦越好，是雲林成功轉型觀光大縣的代表性活動之一，「期待疫情過後，不只是台灣遊客，還有越來越多的國際旅客造訪雲林，愛上雲林。」