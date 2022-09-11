警員連開13槍擊中歹徒。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市吳姓男子因不滿友人遭警取締酒駕，8月26日持雙刀衝入台南市學甲警分局宅港派出所，攻擊值班李姓警員，遭警連開13槍制伏，9日傷癒出院，警方依照殺人未遂、加重妨害公務、恐嚇罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方隨即提起聲押，經法官裁定羈押獲准未禁見。

44歲吳男日前到學甲警分局宅港派出所，藉口天氣熱，要求進入吹冷氣，警員李峻安見其精神狀況不佳，讓他坐在值班台旁邊的椅子休息。

誰知吳男卻念念有詞，質問警方為何要取締朋友酒駕，情緒越發激動，抽出2把預藏菜刀朝警員砍下。

吳男其實是派出所常客，李員內心早有預備他容易情緒失控，眼見對方持刀砍來，他衝出派出所後，見對方持雙刀追來，且嗆聲「你打不過我」，持槍對空鳴槍，隨即朝吳男的手、腳部位連開13槍。

李員開槍時，2人約保持3公尺距離，吳男身中6槍後才停止進逼，痛到蹲在地上動彈不得，遭制伏上銬，隨即送醫治療無生命危險。

吳男持刀襲警案發生在殺警奪槍4天後，引發社會輿論，檢討警員用槍時機與修正警械使用條例問題，台南市警察局長方仰寧誇讚李員大膽開槍時機適當，記1小功。

吳男情緒失控，持刀攻擊警員激起社會不安，中槍送醫治療多日，醫師9日已許可出院，警方依照殺人、加重妨害公務與恐嚇等罪嫌將他移送台南地檢署，檢察官隨即向法官提起聲押獲准未禁見。