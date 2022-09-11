國聯東區龍頭正式進入拉鋸戰，前役翻船的大都會11日重振聲威，單局海灌8分、總計11比3痛扁馬林魚。另一頭勇士只當了半天的國東老大，隨後就被水手斬斷8連勝，吞下9月以來的首敗。大都會暫時以0.5場勝差奪回王座，例行賽剩下不到1個月，他們一直到季末恐怕都很難甩開勇士了。

4局上，大都會坎納（Mark Canha）四壞保送上壘，後面隊友連敲3安送他回來得分，加上四壞保送讓大都會攻佔滿壘。林鐸（Francisco Lindor）安打只拿回1分，不過後面有高飛犧牲打，至此大都會已經單局4分，再來又是四壞保送，大都會依舊是滿壘。

馬林魚先發投手羅培茲（Pablo López）終於撐不下去退場，菜鳥左投納迪（Andrew Nardi）登板中繼。這時大都會打滿一輪，本局首位打者坎納再度上陣，兩好球的時候選擇一顆偏高四縫線出大棒，滿貫全壘打！第5局林鐸追殺1發陽春炮。林鐸前役輸球時喊話「一定有辦法的」，不到24小時他們就把馬林魚打得滿地找牙。坎納賽後表示現在壓力很大，勇士在後頭狂追讓他們感覺季後賽提前開打了。

勇士這一次陷入投手戰，全隊僅敲3支安打，水手攻勢也不強但有海格提（Sam Haggerty）、蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的陽春炮以3比1反擊成功。水手近況不錯，正與光芒、藍鳥一起佔住3席美聯外卡，領先後面的金鶯5場勝差。