畢業於國立大學造型藝術學系的小文不想走本科系的路，對室內設計工作相當嚮往，卻苦無相關工作經歷而感到徬徨，申請參加「新北市初次尋職青年就業計畫」後，順利成為室內設計助理。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北自2013年起，首創推出「初次尋職青年就業服務」，針對設籍或居住本市待業6個月以上的青年，輔導過程提供青年職業心理測驗、職涯諮商、團體輔導及推介就業等服務，並可領取最高3個月、共1萬5000元的「尋職津貼」，開辦9年已服務7373名青年，並協助4519名青年順利投入職場，成功就業率達61.3％。

「我想找室內設計類型的職缺，但不是畢業於設計系所，又沒有相關工作經驗，考慮先參加職業訓練增加專業技能再找工作。」就服員瞭解小文的想法後，除了提供政府職業訓練資源及課程資訊，還提醒「並非一定要準備萬全才能找工作，當有基本程度進入職場方能做中學，進而累積更多的經驗。」、「待業太久反而容易讓自己壓力過大」，鼓勵積極採取行動，多方嘗試找出適合自己的職涯規劃。

之後小文決定一邊參加職訓、一邊進行求職，與就服員一同討論如何針對期望工作職類調整履歷及自傳內容，並依照就服員建議將履歷放入職訓期間的繪圖設計作品，以提高面試機會。在積極推介相關職缺下，終於順利錄取室內裝修公司的室內設計助理工作。

陳瑞嘉表示，每位青年都有著無限的可能，只是需要經驗的諮詢引導，青年如果對於求職感到迷惘，可電洽0800-091-580。