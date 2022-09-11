66歲「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳出道40多年，是演藝圈最佳美魔女代表，多年維持火辣身材，使曹西平感嘆「現在穿這樣子你們都說超性感，以前的美鳳更是辣到大家都瘋狂啊！甚至到處都有她的房子。」

陳美鳳出道多年深受粉絲愛戴，早年還有工地秀的年代，她時常是建商邀請的對象，曹西平昨（10）日在臉書分享陳美鳳帶著伴手禮來找他，開心的表示「真的老朋友就是老朋友，聊聊天敘敘舊談談以前秀場的精彩時光，以前的美鳳比現在不知道要辣了多少倍，現在穿這樣子你們都說超性感的，以前的美鳳更是辣到大家都瘋狂啊！秀約不斷，美鳳以前做工地秀更是厲害，做到哪裡買到哪裡到處都有她的房子，超猛的吧！真的沒有幾個人，因為以前作秀都是現金馬上就可以付頭期款，唱完工地秀馬上下訂單買了，她真的是大手筆嚇死大家了。」

對此，知名命理師廖美然曾透露，在那個時候（工地秀年代）真的好賺，並爆料陳美鳳當時一場工地秀的價碼約莫１首歌60萬新台幣，在30年前已經可買一間房子，甚至可直接輾壓隔壁建案請的港星，也難怪到處都可買房。除了陳美鳳，廖美然還提到余天李亞萍夫婦，不僅觀眾愛看夫妻倆唱歌與互動，余天李亞萍還會在台上分享買房經驗台，也會帶動很大買氣。

曹西平還透露，「我喜歡美鳳做人低調，有愛心又善良，懂得投資自己，多年來維持好身材，帶給大家完美演出，才能穩坐一姊位置，這種意志力不是每個女藝人都做得到，值得後輩們多多學習。」同時也感嘆演藝圈目前一代不如一代，「以前的藝人真的比較有感情，現在的藝人我就不好說了，算了吧！」