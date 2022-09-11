台中61歲蕭姓大老闆在一間酒店認識吳姓小姐，蕭男每月砸20萬元包養吳女，大方送房地產與名車當禮物，但兩人分手後蕭男認為吳女劈腿，提告要求吳女返回房、車及1200萬元。台中地院法官認為，無證據顯示吳女詐欺，判蕭男敗訴。可上訴。

判決書指出，蕭男主張於2017年間認識在酒店上班的吳女，兩人相戀後墜入情網，但吳女謊稱自己單身，還詐取他的財物；蕭男表示，吳女於2018年間向他要一輛車，他無償贈送價值327萬餘元的名車，隔年1月間吳女以共組家庭為由，要求他贈與房地產，未料他照做後卻被分手，認為吳女以詐術騙取財物，故提告要求吳女返還房地產與車輛，並給付1200萬元。

蕭男與酒店小姐分手後，認為被對方詐財，故提告要求小姐返還房、車與1200萬元。（示意圖／Shutterstock）

對此，吳女辯稱，兩人於2017年間認識，因互有好感而開始交往，蕭男以每個月支付20萬元生活費為代價，要求她從酒店離職；吳女稱自己與蕭男交往期間絕無其他伴侶，否認曾向蕭男表示要共組家庭，故無詐欺的行為。

台中地院法官發現，蕭男與吳女經常到百貨公司購入名牌包、珠寶與手錶，還數度出國旅遊，包括：東京、荷蘭、香港、澳門、新加坡與杜拜等地，均由蕭男負擔費用，此外吳女也曾提及做醫美手術要價不菲，蕭男則回覆「男人最大成就就是讓他的女人在各方的滿足」。

法官認定，現有證據無法證明蕭男送吳女房產與車子時，雙方說好要結婚，認為僅是蕭男個人期待，不能以此約束吳女，故蕭男要求吳女返還車輛、房地產與1200萬元均無理由，全數駁回，判蕭男敗訴。可上訴。