台1線替代道路新建案第1期工程，將銜接新竹市台68武陵路斷頭橋，完工後將能紓解新竹縣、市南北向的交通。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣府推動十大交通建設之一的「台1線替代道路新建案」，第1期工程獲中央核定補助28.45億元，在委外設計監造後，目前正辦理基本設計、鑽探調查及測量作業，預定明年發包動工，銜接新竹市台68武陵路斷頭橋，完工後將能紓解新竹縣、市南北向的交通。

台1線替代道路從新竹市武陵路斷頭橋，跨越頭前溪和鳳山溪到新竹縣新豐鄉明新科大前台1線，前省公路局在1997年進行研擬規畫，前新竹市長林政提出闢建，因台1線塞車問題愈來愈嚴重，縣長楊文科向交通部力爭方獲定案。

縣府工務處長江良淵表示，台1線替代道路主線總長4.434公里，規畫北起明新科大南側，從台1線分出後以高架橋往南跨越鳳山溪，穿越東西向縣道118線中正西路和竹北市後，再跨過頭前溪與南端台68線武陵高架匝道銜接。

江良淵指台1線替代道路主線及東西支線工程經費和地上物拆遷的用地取得費用，2018年完成評估需65.73億元，2021年環評作業時，因疫情導致原物料上漲，重新檢討後總建設經費漲至98.1億元，經費龐大，採取分年分期興建。

中央核定補助28.4億元執行第1期工程，從南端台68線武陵匝道的斷頭路，跨至竹北市中正西路118線，長1754公尺，規畫雙向6車道，中央實體分隔，東側延伸支線雙向2車道。銜接湖口鄉榮光路，西側延伸支線銜接德昌街。

縣府評選後，由建業工程顧問公司設計監造，目前正辦理基本設計、鑽探調查及測量作業，預定年底完成設計，明年發包施工。

工務處預估台1線替代道路1期工程完竣，將可移轉台1線37到42％的交通量，提昇路段的服務水準至D級以上，終結武陵路斷頭橋，新竹市北區經武陵路高架即可直通竹北，後續將依據交通部生活圈道路建設計畫編撰規範，向中央爭取2期工程計畫核定及補助經費。