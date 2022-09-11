台南殺警案讓各界關注員警執勤安全，有人建議若不敢用槍，可改用電擊槍制伏歹徒，但台北市議員梁文傑發現，北市一個派出所平均配備3隻，恐不夠巡邏使用，他建議應讓每個派出所一半的人配備電擊槍，每個員警配備一套防割袖套跟手套，提高執勤安全，台北市長柯文哲允諾，會再和警察局商量討論要怎麼購買。

梁文傑表示，台南殺警案時，很多人說警察不敢用槍，有人建議改用電擊槍，北市也有用電擊槍成功制伏歹徒案例，但他發現電擊槍配備量很少，一個派出所平均3隻，以人數來看，平均每8個人分一隻，也就是派出所警員巡邏時，只有一個人身上能配備，其他人則無法分到。

梁文傑接著說，台灣對槍枝管制嚴格，很多警員未必碰上拿槍的歹徒，很多時候反而是拿刀，警察局最近收到一批捐贈的防割手套跟袖套，功能性上還不錯，若能配備防割輔具，在與嫌犯發生衝突時，更能保障執勤安全。

梁文傑表示，電擊槍一隻市價約1萬6150元，防割輔具也不貴，防割手套1188元、防割袖套975元，他估計，如果要讓每個派出所一半的人配備電擊槍，約要1489隻，每個員警配備一套防割袖套跟手套，則約2934副，合計需求經費約3039萬3592元。

梁文傑指出，上次也問過科技執法問題，本來上下班需派警員站崗把車子趕走，如果改用科技執法可讓很多人不敢停，改善交通壅塞問題，一個地方僅要100多萬，但仍建設牛步，可看出警察局在爭取預算上很弱勢。

他也直言，與其舉辦台北城市博覽會花8600多萬預算丟到水裡，還不如拿那筆經費來買這些配備，都足夠一個人買兩套了，目前北市二備金還有2.5億，此次採購電擊槍及防割輔具，柯市長是否能在卸任前幫忙採購。柯文哲表示，會再和警察局商量看看要怎麼買，警察局則說，將會在朝會研議，並作出對員警最好的方案，滿足基層的需求。