慈濟基金會、台積電、鴻海去年共捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文也曝採購BNT秘辛，稱有政界、工商業界等大老的電話，勸他不要浪費力氣」。國民黨前立委蔡正元直言，民進黨政府推銷高端疫苗不成，惱羞成怒全力阻擋BNT疫苗，民進黨置台灣人安危於不顧。

蔡正元表示，慈濟的執行長顏博文公開證實，去年台灣疫情爆發，人民渴望能打到進口疫苗BNT，但是民進黨政府上上下下，包括陳時中都全力打壓想要購買BNT疫苗的人士，當時想購買BNT疫苗救苦救難的人，有永齡基金會、 慈濟、台積電、佛光山、花蓮縣政府、雲林縣政府，但都被蔡英文、 蘇貞昌、陳時中以及民進黨一大票人阻擋。

他指出，阻擋的原因有幾個，例如吳子嘉說的有人要藉機貪污，有人要硬推銷技術很低的高端疫苗，有人想玩反中的政治戲碼排斥BNT，瘟疫當前，民進黨這掛人還有心思玩反中，找的碴是BNT的總代理是上海復星。

蔡正元說，BNT疫苗的包裝盒上可能有簡體字，最後在民怨沸騰下，民進黨動員打高端疫苗失敗後，證嚴上人找蔡英文通話等，民進黨政府才軟化同意進口疫苗，但是小動作還是玩個不停，運到台灣的BNT疫苗的外包裝，有上海復星「復必泰」的中文字樣，陳時中假裝跑去機場迎接，實際上是去要求除掉中文字樣，陳時中才肯簽收放行。

蔡正元認為，民進黨政府推銷高端疫苗不成，惱羞成怒全力阻擋BNT疫苗，顏博文公開透露當時，想捐BNT的工商界人士在所多有，但都被民進黨人威脅恐嚇縮回去，台灣幸好有不屈不撓的永齡基金會與慈濟，否則台灣人去年打不到BNT疫苗。

他痛批，民進黨的陳時中、鄭文燦、范雲，又搞出諾富特飯店的防疫破口，不知道台灣又要多死多少人，民進黨置台灣人安危於不顧，這種民進黨政府該去死死累。