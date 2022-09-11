郭靜為宣傳新EP《So Lucky》與個人演唱會，接受好友關韶文（關關）訪問，關關就表示自己是聽郭靜的歌長大的，還開玩笑問郭靜是否出道有40年了？其實今年是郭靜出道15週年，當年因緣際會之下被唱片公司發掘發片出道，第二張專輯的主打歌〈下一個天亮〉也是歌迷認識她的重要關鍵，當時走到街邊或是電台、電視都在播放這首歌，傳唱在全華人社會，郭靜表示當初因為這首歌，才讓她真正感受到開始有歌迷認識注意到她，甚至會在路上遇到歌迷喊：「妳不是那個下一個天亮的郭靜嗎？」

關關表示，郭靜的許多好歌都是KTV必點歌曲，經典歌曲如〈心牆〉、〈在樹上唱歌〉等都廣受歌迷喜愛，郭靜也說每首歌都記錄了當時的自己，希望能夠被大家喜歡，並沒有超越不超越的壓力，很開心這些歌曲也都一路陪伴著自己和歌迷。兩人回顧起郭靜出道的這15年，也發現郭靜其實參與過非常多演藝事業，比如主持歌唱節目「超級偶像 8」等其他節目，或是近來參加遊戲綜藝節目，郭靜每一次都非常投入在當下的工作表現，在各種挑戰的過程中不斷突破自己，雖然偶爾也會有獅子座不服輸的個性展現，也會因網友的留言而走心難過，但他每一次總是會努力表現出最好的樣子不留遺憾。

今年中秋節郭靜到台北小巨蛋觀賞韋禮安的個人演唱會，看著當初一起奮鬥的大家現在都有自己很棒的舞台，也都能被一群喜愛著的歌迷支持著，內心覺得很感動也很開心，郭靜也將於11月12日在台北國際會議中心舉辦個人「So Lucky！」大型演唱會，她表示雖然會有壓力但一定會全心全力籌備，將最好的自己獻給陪伴她走過15年的歌迷，也希望大家可以期待一下演唱會當天的歌單和安排，表示一定不會讓大家失望，用歌聲來唱出對歌迷長期支持的感謝。