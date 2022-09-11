疫情圖示

中央11日公布新竹縣新增953例確診案例，分別為466名男性、487名女性，年齡分布在0至103歲，12歲以下145位、65歲以上110位，18至64歲青壯年佔6成5。目前新竹縣居家隔離960人，居家照護列管4461人，今年累計確診151014人。

新增確診者分布在竹北市369例、竹東鎮153例、湖口鄉132例、新豐鄉77例、新埔鎮54例、關西鎮53例、芎林鄉35例、橫山鄉15例、寶山鄉25例、北埔鄉13例、峨眉鄉13例、尖石鄉12例、五峰鄉2例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，配合中央最新規定，12日起調整第2次追加劑（即第4劑）接種間隔，由現行「間隔5個月以上」調整為「間隔至少3個月以上」。

另，12至17歲青少年追加劑接種間隔由現行「間隔5個月以上」調整為「間隔至少3個月以上」，可接種一劑追加劑（即第3劑），但目前只能接種BNT疫苗。

衛生局建議50歲以上成人、長照機構住民、18歲以上免疫力低下或不全者等對象應接種第2次追加劑。請接種第2到4劑疫苗的民眾到縣內合約醫療院所接種。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057&sms=10066