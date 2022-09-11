粿粿（江瑋琳）、范姜彥豐日前在衛視中文台《一袋女王》分享「 夫妻最重要的小事，不在意小心出大事！」新婚的2人透露有次因為粿粿「屢勸不聽」，導致范姜彥豐忍不住直接叫稱粿粿全名，讓粿粿氣說：「為什麼要叫我全名？」讓原本還在生氣的范姜頓時被嚇到，趕緊跟粿粿道歉。

粿粿說早上跟睡前先進廁所的人會幫對方擠牙膏，一開始是自己的習慣，久了之後老公也跟著做，粿粿表示如果2人吵架不講話，但只要進到廁所看到對方有幫忙擠牙膏，就不會那麼生氣了。范姜彥豐則說2人如果各有行程，那分開前一定會親一下，「有時候太忙忘了還會被對方叫回來親一下再離開」，粿粿補充說，如果等一下就要下車趕高鐵的話，就會在前一個紅綠燈先親，就怕親不到，2人也驕傲的表示交往到現在都沒有漏掉一次Kiss Goodbye，超甜蜜的重要小事也讓巴鈺羨慕的說：「這真是年輕的愛耶」。

有甜蜜的小事，當然也有另一半不在意，但對對方來說卻是超大條的事；范姜彥豐說粿粿喜歡邊洗澡邊刷牙，但刷完牙常忘了把牙刷拿出淋浴間，加上粿粿不習慣沖水時蓋上馬桶蓋，怕牙刷容易因此孳生細菌，所以得常常提醒。粿粿則說剛開始很不習慣，但因為老公很在意，所以現在已經養成習慣。

好笑的是，有次范姜彥豐看到粿粿又忘記把牙刷拿出浴室，一時生氣就叫起了粿粿全名江瑋琳，沒想到因為小時候覺得被叫全名就是出事的粿粿，聽到竟然後比老公更生氣的怒說：「為什麼要叫我全名」，讓原本還在生氣的范姜頓時被嚇到，趕緊跟粿粿道歉，讓大家笑說粿粿好會轉移焦點。本集將9月12日(一)晚上10點衛視中文台播出。