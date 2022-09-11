衛福部在中秋節前夕公告，9月15日起65歲以下、12歲以上民眾，若無重症風險因子，將無公費清冠一號可用，引爆中醫界怒火；隔天衛福部政策急轉彎，指揮官王必勝立即宣布修正放寬使用範圍，外傳是受到投入北市市長選戰的前任部長、中央流行疫情指揮中心前任指揮官陳時中暗中要求，陳時中被國民黨團暗指是「地下部長」。王必勝今天強調這幾天「都沒有跟他說到話」，並強調，實施日尚未到之前本就可以討論，9月15日後，也會視情況9月底再度滾動式修正。

王必勝表示，自己這幾天「沒跟候選人談過這件事，也沒跟他說到話」，指揮中心業務有很多，清冠一號公費對象只是其中一項，之前都沒納管，現在總是要納管。強調，政策實施日期未到之前，本來就有討論空間。

王必勝表示，中醫師公會全聯會有給指揮中心意見，經過討論後決定採納，但實施2周後，也就是九月底，再度滾動檢討，視開放的「中醫病勢」是否合用，以及是否限縮孕婦、兒童的使用。

至於屆時使用對象，是否傾向限縮對象的方向修改？他表示，不預設立場。

由於今天下午台北市中醫師，將為陳時中成立「陳時中中醫後援會」，預計有300多名北市的中醫師會到場，外傳原本8日政策傳出要限縮清冠一號公費使用對象時，中醫師預計在「中醫後援會」活動現場抗議，給陳時中難堪，才會有陳前晚漏夜要王修正，蔡英文總統也向中醫師公會全聯會關切，衛福部昨天一早才趕緊調整的政策轉彎發生。

對此後援會會長，中醫師陳潮宗表示，並不會給陳難堪，今天會如期表達支持，會中會向陳提出兩件訴求，其一是希望能比照健保署、中醫藥司與中醫師之間的共管會議與溝通平台，建立北市與北市衛生局的中醫師專屬的溝通平台。同時希望學子教材中，能夠增列學生對於中醫藥的衛教元素。

陳潮宗表示，過去陳時中擔任部長時，很瞭解中醫業務，中醫特色，也幫助過中醫，他對事情的執行力我們很佩服，「阿中挺中醫，中醫就會挺阿中。」