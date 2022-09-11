黃甄妮（左起）、連晨翔、大元、楊子儀、樊仲哲參加月光BBQ派對。（三立提供）

楊子儀獻唱。（三立提供）

黃甄妮唱歌時，連晨翔、楊子儀等男生熱情伴舞。（三立提供）

陳子玄（右）以歌手身分和《門當互懟愛上你》演員一起參加BBQ派對。（三立提供）

三立、華視《門當互懟愛上你》主要演員林艾璇（大元）、連晨翔、楊子儀、黃甄妮、樊仲哲及陳子玄、喬子齊10日前往埔心牧場參加「月光BBQ派對」，和現場數千名大小粉絲與觀眾一起烤肉過中秋節，把戲中「早安社區」的中秋晚會搬到現場，成為最有創意的見面會；帥氣連晨翔一出場就被形容有「仙氣」，一群女粉不顧烤肉從頭跟到尾，高人氣的他甚至在場邊開起了小型粉絲見面會，和粉絲自拍超級寵粉。

大元最近每天趕拍戲，終於利用活動時間走出攝影棚放風，黃甄妮原本要與劇中「老公」安俊朋一同出席，無奈前一晚他變成了「二線男星」，黃甄妮只好落單演唱，有趣的是她演唱蕭亞軒的歌曲，中間間奏很長，連晨翔、楊子儀、樊仲哲三位男生立刻衝上台伴舞展現神救援，竟讓黃甄妮感動到邊唱邊哭。而楊子儀這位「里長」，從戲內管到戲外，更是現場氣氛擔當，從拍照畫面安排到粉絲互動橋段，一直貼心照顧粉絲跟劇中演員，演唱《天之驕子》主題曲更迷煞不少粉絲；最讓人驚艷是在劇中飾演大元弟弟的樊仲哲，台上連唱兩首嘻哈曲，其中一首還是他自己寫的，眾人才發現他音樂創作與演唱才藝超強。

連晨翔自認是烤肉高手，以前比較不懂烤肉等級，就去大賣場買一堆，他印象最深是有比較ㄎㄧㄤ的好友，每次都把比較高檔的肉放到最後烤，大家也都很期待，但因肉放久會出血水，朋友去倒血水時經常把肉跟大蛤一起倒掉，讓大家快氣死。大元以前中秋節幾乎都和粉絲一起在工作中度過，很少自己單獨過中秋，笑說「任何節日應該都不屬於我」，她印象最深的是有次機會難得，約在朋友家頂樓玩，結果玩太high，竟然被樓下鄰居報警說太吵。

素食者楊子儀已經5年不吃肉了，所以近年從未烤肉，有時接近烤肉區都覺得肉味太重，但素肉群組有約另類烤肉，因為近年有很多新豬肉等素食食材，也讓他再度體驗烤肉樂趣。他平時為了練肌肉只好狂補其他蛋白質來源，例如豆類製品，而從小與家人一起吃素的樊仲哲，吃素時間竟然比楊子儀還長。

陳子玄這次中秋節將兒子交與家人照顧，自己以歌手身分參加中秋活動，一連演唱3首歌，她說為了工作今年沒烤肉，特別先買了蛋糕、烏克麗麗給兒子恩恩當禮物，問她兒子可知道中秋節是什麼日子？她笑說：「就是吃月餅的節日。」喬子齊是歌唱比賽出身，一開口國、台、英語歌曲都來，驚艷全場觀眾。