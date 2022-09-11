影后凱特布蘭琪。(圖／美聯社)

2022威尼斯影展於台灣時間11日凌晨揭曉得獎名單，影帝由主演黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》的柯林法洛奪下，擊敗為《鯨》化身重272公斤的布蘭登費雪，以及《愛‧子》休傑克曼等強勁對手，是柯林法洛首度在歐洲3大影展獲封影帝；影后則由《塔爾》的凱特布蘭琪奪得，是她繼2007年的《搖滾啟示錄》後，第2度在威尼斯影展封后。

柯林法洛因為人在美國洛杉磯，無法親自領獎，透過視訊表達獲獎感言，直呼得獎讓他非常震驚，而《伊尼舍林的女妖》也同時獲得最佳劇本獎。特別的是，影后凱特布蘭琪與評審團主席茱莉安摩爾等多位女星皆穿黑色禮服亮相，藉此悼念已辭世的英女王。

最佳影片金獅獎由美國導演蘿拉柏翠絲的紀錄片《眾美與流血事件》奪得，最佳導演銀獅獎由《骨肉的總和》義大利導演盧卡格達戈尼諾拿下，本片的女演員泰勒羅素則獲得最佳新演員肯定，法國片《聖奧梅》則贏得評審團大獎，評審團特別獎頒給伊朗導演賈法潘納希的《無熊之境》。

另台灣導演陳芯宜帶著VR新作《無法離開的人》進軍威尼斯影展，該片由林鉅、許時豪、黃姵嘉、潘麗麗、陳家逵等人主演，與來自世界各國頂尖的30部VR作品競逐後脫穎而出，勇奪沈浸式競賽單元的「最佳體驗大獎」，是該單元的最高榮譽，陳芯宜也站上頒獎台、躍上國際。

《無法離開的人》以白色恐怖受難者故事為題，觀眾戴上VR頭顯彷彿置身在綠島人權園區的「新生訓導處」蠟像展示館，政治受難者坤伯正述說著當年的情景與難友阿青的故事。劇情融合多位受難者的經歷，藉1封無法送達的遺書穿越歷史，藉由VR沉浸式體驗，喚起不同世代對這段歷史與人物的共感。