顏嘉樂（左）、狄志杰夫妻倆約定好吵架不能超過當晚12點。（衛視中文台提供）

與空姐老婆劉晏鈴結婚近17年的曾國城，近日在衛視中文台《一袋女王》提到兩個孩子都是12號出生，住家也位於12樓，所以「1212」對夫妻倆來說是很有意義的數字，2人在幾年前開始有了默契，就是每天中午、深夜的12點12分都要傳給對方一個心意，讓對方知道「我想到你」。

曾國城說這個心意可能只是一個字，或是一個貼圖，他舉例說道可能早上出門前有點不開心，就會在中午12點12分傳一個是2個鼻孔噴氣的表情符號給老婆，讓老婆知道自己有想到她，如果2人正在吵架的話可能就傳一個「哼」字，這是夫妻倆目前最重要的小事，讓顏嘉樂不僅笑說：「這樣收到馬上就和好了吧」。

顏嘉樂也和老公狄志杰在結婚前就約定，吵架不能超過當天晚上12點，顏嘉樂說婚前2人有時候會因為一些小事吵架，而狄志杰生悶氣就不說話的個性，讓喜歡把話說開的她很受不了，而且會一整天不開心。由於婚前2人是分開住，生悶氣頂多就分開幾天，但結婚後總不能大眼瞪小眼不說話，於是顏嘉樂在快要結婚前就跟狄志杰說：「我們可以不要把時間浪費在吵架這件事上嗎？」約定好從此吵架不能超過12點。

顏嘉樂說約定好後，有次晚上9點多2人吵架，顏嘉樂一看時間心裡開始偷笑，不想道歉的她一等到12點，立刻衝到還有些生氣的狄志杰面前轉圈圈，還在生氣的狄志杰看了有些傻眼，接下來顏嘉樂馬上說：「老公12點了喔」，讓狄志杰不爭氣的笑了出來，也馬上和解。

巴鈺則是和老公最重要的小事，就是每天睡覺時要手牽手，巴鈺笑說如果要做牽手以外的事，就會摳一下老公的手心，JR好奇問說如果老公睡著怎麼辦，只見巴鈺露出「凶狠」表情說：「就把他摳醒！」讓全場笑翻。本集將9月12日(一)晚上10點衛視中文台播出。