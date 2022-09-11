系微(6231)9月19日至23日在台北系微總部舉辦「創新25 (Innovate25)」成果展，該活動將邀請其客戶與合作夥伴現場參訪與以線上方式進行。該場活動能讓與會者有機會接洽系微的高階主管、工程師和業務人員，以了解公司最新的韌體解決方案，並一同為25週年的慶祝活動揭開序幕。

系微「創新25」成果展展示如何透過強化韌體產品並提供 BIOS層級安全威脅檢測技術，運用以安全為核心的最新 SDL 方法，以及與尖端的安全研究人員建立密切合作夥伴關係展現韌體安全領導地位。

此外，展示系微如何透過UEFI專業知識及產業夥伴緊密合作關係，於x86及ARM平台上開發出嶄新的 BIOS韌體功能，協助客戶推出創新設計。

藉由系微全新韌體開發工具的新功能實現更有效率的平台開發，包括硬體等級的遠端除錯解決方案及強大的新功能目錄管理等。同時，瞭解系微如何在下一代英特爾Birch Stream伺服器平台設計中更有效率地解決BIOS及BMC韌體開發時所面臨的挑戰。

系微董事長暨執行長王志高表示，這場盛會將展現系微的創新精神、致力於卓越工程的努力，以及對長久合作夥伴關係的承諾，並且能在未來的數十年內繼續提供技術和安全領導服務。