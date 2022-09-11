嘉義縣水上鄉一家老字號涼麵，近期店面四周掛滿多名鄉長、議員和鄉代表參選人看板，原來是老闆自掏腰包，以每面3500元替店裡老顧客製作看板，主動相挺，讓參選人感到窩心，也誇老闆有創意。

水上鄉竹下涼麵開業30多年，是許多水上人家鄉味的代表美食，近日店家四周掛起6面帆布看板廣告，都是該區的參選人，包括選水上鄉長的林緗亭、縣議員參選人江佩曄、黃惠汝、詹琬蓁和黃榮俊，以及水上鄉民代表參選人陸怡蓁，其中只有詹琬蓁為國民黨籍，其餘都是綠營選將。

詹琬蓁肯定老闆的創意，說參選人推薦店家，店家推薦參選人，尤其美食分享不分藍綠，彼此支持就是好的推薦。每次去都要吃兩盤涼麵的江佩曄說，原本就很喜歡這家的涼麵，有次路過才發現自己的照片看板掛出來，覺得很新奇。

林緗亭也說，夏天吃這家涼麵消暑又有飽足感，身為在地人，自然要推薦在地美食，這回換店家另類行銷，行銷店內美食，也行銷我們這些參選人。黃惠汝也說店家有創意又用心。

竹下涼麵第3代經營者說，掛看板的都是喜歡自家涼麵的參選人，因選舉要到了，為表示支持、盡一分心力，才會以每面3500元價格，自費替參選人宣傳。