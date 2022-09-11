位於台19線旁的北港舊台汽客運站原是北港鎮門面，但已閒置25年，缺乏管理成為地方死角，2012年國有財產局主動向縣府團隊提出合作共同開發，張麗善2018年上任後列為重大縣政建設計畫。（本報資料照片）

雲林縣府與國有財產署合作開發「北港轉運站BOT案」以活化北港舊台汽客運總站，原定10月招商，國產署5月突然發函指不再與縣府合作。雲林縣長張麗善上月當面向財政部長蘇建榮陳情國產署不應不顧地方需求。縣府本月接獲財政部公文以為有轉機，不料是明確要求停止原案的招商計畫。

北港舊台汽客運站原是北港鎮門面，因閒置25年缺乏管理成為地方死角，2012年國有財產局主動向縣府團隊提出合作共同開發，張麗善2018年上任後列為重大縣政建設計畫。

期間縣府工務處配合國產署活化與開發的要求調整計畫，改採促參BOT設定地上權的方式辦理「京站時尚廣場BOT案」，興建地下1樓、地上6樓建物，提供逾500個車位，每年預估營收可達1.3億元。

本案亦獲財政部促參司肯定可行性高，補助雲縣府135萬元辦理招商，縣府2年來辦理地方說明會、到台中及台南招商聽取意見，今年10月就要上網招商發包，但國產署5月間無預警發函終止合作關係，指將逕行辦理公告招標設定地上權，讓當地民眾與縣府錯愕不已。

張麗善在8月9日蔡英文總統到斗六市出席社會住宅動土典禮時，陳情縣內多項重大建設在中央卡關，呼籲中央地方一起合作。張於典禮結束後特地當面陳情財政部長蘇建榮，盼北港轉運站BOT案能重新協商。

工務處最近接獲財政部促參司公文原以為有轉機，不料該公文是明確要求本案國產署已停止合作，135萬元補助款若要用於原案必須停止，僅能用於縣府剩餘的三分之一土地招商計畫。

工務處長汪令堯表示，縣府的土地約700坪，只夠做停車場，本案已破局確定。國產署與雲林縣府合作活化轉運站原本是地方共識，已經推動10年，如今一夕生變，且中央態度強硬，他也十分無奈。